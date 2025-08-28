Immer Ärger mit dem Feuerwehrhaus
Der Halbjahresbericht zum Stand des Neubaus erzeugt Verunsicherung im Gemeinderat.
Von Yannick Hug
Bammental. Dass ein neues Feuerwehrhaus gebaut werden muss, steht schon lange fest. Das Bauvorhaben sorgt dennoch seit langer Zeit im Rathaus – im Hinblick auf die Kosten – für Zähneknirschen. Als Bauamtsleiter Oliver Busch in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Baubericht zum ersten Halbjahr 2025 vorgelegt hatte, erzeugte das Vorhaben erneut Unmut und
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+