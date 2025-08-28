Von Yannick Hug

Bammental. Dass ein neues Feuerwehrhaus gebaut werden muss, steht schon lange fest. Das Bauvorhaben sorgt dennoch seit langer Zeit im Rathaus – im Hinblick auf die Kosten – für Zähneknirschen. Als Bauamtsleiter Oliver Busch in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Baubericht zum ersten Halbjahr 2025 vorgelegt hatte, erzeugte das Vorhaben erneut Unmut und