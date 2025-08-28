Donnerstag, 28. August 2025

zurück
Plus Bammental

Immer Ärger mit dem Feuerwehrhaus

Der Halbjahresbericht zum Stand des Neubaus erzeugt Verunsicherung im Gemeinderat.

28.08.2025 UPDATE: 28.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 25 Sekunden
Rund zwei Meter muss der designierte Bauplatz gegenüber des alten Feuerwehrhauses auf das Niveau der Straße gehoben werden. Die Tiefbauplanung schreitet voran. Foto: Alex

Von Yannick Hug

Bammental. Dass ein neues Feuerwehrhaus gebaut werden muss, steht schon lange fest. Das Bauvorhaben sorgt dennoch seit langer Zeit im Rathaus – im Hinblick auf die Kosten – für Zähneknirschen. Als Bauamtsleiter Oliver Busch in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Baubericht zum ersten Halbjahr 2025 vorgelegt hatte, erzeugte das Vorhaben erneut Unmut und

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Yannick Hug
Volontär
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.