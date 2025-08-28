Dielheim will alle Blickwinkel würdigen
Online-Befragung und Workshops: Die Gemeinde hat den "Park-Raum-Dialog" in Zusammenarbeit mit dem Land gestartet.
Dielheim. (seb) "Ich habe mir die Mühe gemacht und die öffentlichen Parkplätze im 100-Meter-Umkreis der St.-Cyriak-Apotheke in der Hauptstraße gezählt", berichtet Dielheims Bürgermeister Thomas Glasbrenner im Gespräch mit der RNZ: "Es sind insgesamt 120."
Und trotzdem sind Parkplätze und Stellen, an denen nicht geparkt werden darf, ein heikles Thema: Da treffen die Interessen der Läden
