Donnerstag, 28. August 2025

Plus Parken im Ortskern

Dielheim will alle Blickwinkel würdigen

Online-Befragung und Workshops: Die Gemeinde hat den "Park-Raum-Dialog" in Zusammenarbeit mit dem Land gestartet.

28.08.2025 UPDATE: 28.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 18 Sekunden
Vor der Apotheke in der Dielheimer Hauptstraße ist ein Punkt, an dem zu oft rücksichtlos geparkt wird – die Gemeinde will hier und an anderen Stellen gegensteuern. Foto: Lerche

Dielheim. (seb) "Ich habe mir die Mühe gemacht und die öffentlichen Parkplätze im 100-Meter-Umkreis der St.-Cyriak-Apotheke in der Hauptstraße gezählt", berichtet Dielheims Bürgermeister Thomas Glasbrenner im Gespräch mit der RNZ: "Es sind insgesamt 120."

Und trotzdem sind Parkplätze und Stellen, an denen nicht geparkt werden darf, ein heikles Thema: Da treffen die Interessen der Läden

