Dielheim. (seb) "Ich habe mir die Mühe gemacht und die öffentlichen Parkplätze im 100-Meter-Umkreis der St.-Cyriak-Apotheke in der Hauptstraße gezählt", berichtet Dielheims Bürgermeister Thomas Glasbrenner im Gespräch mit der RNZ: "Es sind insgesamt 120."

Und trotzdem sind Parkplätze und Stellen, an denen nicht geparkt werden darf, ein heikles Thema: Da treffen die Interessen der Läden