So wollen die Grünen die Kosten in den Griff bekommen
"Mehr Offenheit für neue Ideen". Max Keller träumt von einer Fußgängerzone.
Neuer Fraktionsvorsitzender der Grünen Ladenburg
Von Axel Sturm
Ladenburg. Nach der letzten Gemeinderatswahl gab es bei den Grünen, die bei den Kommunalwahlen einen Sitz verloren, eine Zäsur. Die Ratsmitglieder Isabel Sohn-Frank, Jenny Zimmermann und die neu gewählten Mitglieder Iris Lipowsky und Oliver Steigerwald wählten Max Keller zum neuen Fraktionsvorsitzenden.
Der Altstadtbewohner und Pflanzenexperte
