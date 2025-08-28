Donnerstag, 28. August 2025

zurück
Plus Ladenburg

So wollen die Grünen die Kosten in den Griff bekommen

"Mehr Offenheit für neue Ideen". Max Keller träumt von einer Fußgängerzone.

28.08.2025 UPDATE: 28.08.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 7 Sekunden
Ladenburg Rathaus Domhof

Das Ladenburger Rathaus im Domhof. Symbolfoto: Reinhard Lask

Interview
Interview
Max Keller
Neuer Fraktionsvorsitzender der Grünen Ladenburg

Von Axel Sturm

Ladenburg. Nach der letzten Gemeinderatswahl gab es bei den Grünen, die bei den Kommunalwahlen einen Sitz verloren, eine Zäsur. Die Ratsmitglieder Isabel Sohn-Frank, Jenny Zimmermann und die neu gewählten Mitglieder Iris Lipowsky und Oliver Steigerwald wählten Max Keller zum neuen Fraktionsvorsitzenden.

Der Altstadtbewohner und Pflanzenexperte

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.