Buchen. (adb) Das Fest der goldenen Hochzeit feiern am heutigen Donnerstag Lidia und Friedrich Gauerhof, die seit 1992 in Buchen leben. Beide stammen aus Kasachstan: Lidia Gauerhof wurde am 28. November 1955 geboren, Friedrich Gauerhof erblickte am 25. März 1954 das Licht der Welt.

"Kennen gelernt haben wir uns über meine Schwester, die in der Stadt lebte!", blickt Lidia Gauerhof