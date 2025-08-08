Binau/Neckargerach. (ses/rpk) Seit Beginn dieser Woche wird die Bundesstraße B37 zwischen Neckargerach und Binau saniert. Während auf der Fahrspur von Binau-Siedlung nach Binau bereits Fräsarbeiten stattfinden, laufen zwischen Binau und Schleuse Guttenbach noch Forstarbeiten.

Diese werden bis zum Wochenende abgeschlossen, teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. Dann wird die