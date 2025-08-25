Montag, 25. August 2025

Plus Binau

Frank & Schuster hat Insolvenz abgewendet

Der traditionsreiche Händler will nun sogar sein Angebot ausbauen.

25.08.2025 UPDATE: 25.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 12 Sekunden
Archivbild: Caspar Oesterreich

Binau. (cao/pm) Auf rund 150.000 Euro beliefen sich die Forderungen der Gläubiger, als sich die FHR Tee Kaffee Gewürze GmbH aus Binau Ende Januar mit einem Insolvenzverfahren konfrontiert sah. Insolvenzverwalter Harry Kressel sprach von einer "überschaubaren Summe" und zeigte sich zuversichtlich, den Handelsbetrieb, der den meisten wahrscheinlich besser unter dem eingetragenen Warenzeichen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Caspar Oesterreich
zu unseren Autoren  
Kommentare
