Jäger ließ Mosbacher im Finale bei "Gefragt - Gejagt" keine Chance
Überzeugt, aber nichts gewonnen: Manfred Leitheim jun. überzeugte dennoch bei der Sendung im Ersten.
Mosbach. (ses) Eine gewisse Grundaufregung war Manfred Leitheim jun. bei der ARD-Sendung "Gefragt – Gejagt" durchaus anzusehen. Kein Wunder, war der Mosbacher doch gleich als erster der vier Kandidaten an der Reihe. Doch der 35-Jährige konnte mit seinem Wissen durchaus punkten, ging am Ende aber dennoch mit leeren Händen nach Hause.
