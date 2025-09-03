Mittwoch, 03. September 2025

Plus Mosbach

Manfred Leitheim jun. will in "Gefragt – Gejagt" den Jäger besiegen

Er ist ein großer Fan der ARD-Show und hat sich mit hoher Punktzahl über die Quiz-App qualifiziert.

03.09.2025 UPDATE: 03.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 23 Sekunden
Manfred Leitheim jun. aus Mosbach. Foto: privat

Mosbach/Hamburg. (cao) Großer Fan der Show ist Manfred Leitheim jun. schon seit Jahren. Genauso wie rund zwei Millionen Deutsche, die regelmäßig vor dem Fernseher mitfiebern. Mehrfach hatte sich der Mosbacher schon um eine Teilnahme beworben, "aber auf dem normalen Weg habe ich einfach keine Rückmeldung erhalten", erzählt der 35-Jährige im Gespräch mit der RNZ.

Über die Quiz-App klappe

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Caspar Oesterreich
