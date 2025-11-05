Nürnberg/Berlin. (dpa-tmn) Lässt sich der Pflichtteil eines Erbes reduzieren, wenn man zu Lebzeiten bereits Werte, wie etwa ein Grundstück, verschenkt? Nicht unbedingt, stellte das Oberlandesgericht Nürnberg (Az: 1 U 1335/24 Erb) in einem Beschluss fest, auf den die Arbeitsgemeinschaft Erbrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) hinweist.

Generell gilt zwar: Vermindert ein