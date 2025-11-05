Schenkung mindert Pflichtteil erst nach Genussverzicht
Wer zu Lebzeiten ein Grundstück verschenkt, kann den Pflichtteil der Erben nicht immer mindern. Wann die Zehn-Jahres-Frist wirklich beginnt, zeigt ein aktueller Fall aus Nürnberg.
Nürnberg/Berlin. (dpa-tmn) Lässt sich der Pflichtteil eines Erbes reduzieren, wenn man zu Lebzeiten bereits Werte, wie etwa ein Grundstück, verschenkt? Nicht unbedingt, stellte das Oberlandesgericht Nürnberg (Az: 1 U 1335/24 Erb) in einem Beschluss fest, auf den die Arbeitsgemeinschaft Erbrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) hinweist.
Generell gilt zwar: Vermindert ein