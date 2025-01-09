Berlin (dpa) – E-Auto oder ein Modell mit Verbrenner? Was für einen selbst das richtige ist, entscheiden viele Parameter – darunter natürlich auch die Betriebskosten. Ob und wie sich dabei die Ausgaben für Ladestrom im Vergleich zu Benzin- und Dieselkosten beim Tanken eines Verbrenners unterscheiden, wollte Verivox wissen.

Wer zu Hause laden kann, kann sparen

Das