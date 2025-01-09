Donnerstag, 25. September 2025

Plus Eine Auswertung

Sind E-Autos bei Verbrauchskosten günstiger als Verbrenner?

Alles wird gefühlt teurer. Auch die Verbrauchskosten des Autos stehen im Fokus.

09.01.2025 UPDATE: 09.01.2025 15:41 Uhr 1 Minute, 19 Sekunden
Die Kosten für E-Autos können im Vergleich zu Verbrennern deutlich niedriger sein, insbesondere bei Aufladung zu Hause an der Wallbox. Foto: dpa

Berlin (dpa) – E-Auto oder ein Modell mit Verbrenner? Was für einen selbst das richtige ist, entscheiden viele Parameter – darunter natürlich auch die Betriebskosten. Ob und wie sich dabei die Ausgaben für Ladestrom im Vergleich zu Benzin- und Dieselkosten beim Tanken eines Verbrenners unterscheiden, wollte Verivox wissen.

Wer zu Hause laden kann, kann sparen

Das

