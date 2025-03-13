Bunte Eier gehören an Ostern einfach dazu. Doch Ostereier färben, kann ziemlich aufwendig sein. Gibt es vielleicht einen Trick, wie sich Eier ohne viel Aufwand und ohne Chemie färben lassen?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So braucht man für bunte Eier lediglich Sprühsahne und Lebensmittelfarbe - das verspricht zumindest ein Hack.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp für gefärbte Ostereier in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's

Schlagsahne in eine Form sprühen.

Lebensmittelfarbe darauf verteilen und mit einer Gabel durchmischen.

Gekochte oder ausgepustete Eier hineinlegen.

Die Eier ein paar Minuten auf einer Seite liegen lassen.

Anschließend mit einem Löffel vorsichtig wenden.

Nach wenigen Minuten Einwirkzeit die Eier mit einem Löffel vorsichtig herausnehmen und auf ein Stück Alufolie legen.

Dann die Farbe für ein paar Stunden trocknen lassen.

Eier unter fließendem Wasser abspülen.

Fazit: Nach etwa drei Stunden Einwirkzeit erhält man Eier mit einem gesprenkeltem Effekt in einem Pastellton. Für eine intensivere Färbung kann man versuchen, die Farbe länger einwirken zu lassen - etwa über Nacht. Aber auch wenn es schneller gehen muss, kann sich das Ergebnis sehen lassen.

Geht es noch einfacher?

Wir haben außerdem getestet, ob man die Lebensmittelfarbe auch einfach direkt auf die Eierschale geben kann. Die Vorgehensweise bleibt dieselbe: Farbe auf das Ei geben und einwirken lassen. Dabei bitte unbedingt Handschuhe anziehen.

Fazit: Nach derselben Einwirkzeit erhält man eine ähnlich intensive Färbung. Allerdings bleibt die Farbe ohne die Schlagsahne nicht überall haften, wodurch einige Stellen weiß bleiben. Dadurch erhält man einen marmorierten Effekt. Am Ende ist es also auch eine Frage des Geschmacks.