Von Isabelle Modler

Bonn/Essen (dpa/tmn) – Sie möchten sich passend zu Ostern den Frühling ins Haus holen? Dann können Sie mit einzelnen Blüten und zarten Blumenarrangements die Festtafel schmücken.

Narzissen, Tulpen, Rittersporn, Veilchen, Iris oder Anthurien in pastelligem Flieder, Gelb und Apricot bringen klassischerweise Frühlingsstimmung auf den Tisch, schreibt das