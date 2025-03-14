Mit Blüten den Frühling begrüßen
Sie wecken bei vielen Menschen Frühlingsgefühle. Gerade an Ostern verschönern Blüten das Zuhause. Ideen, die gerade angesagt sind, und wie Sie Blüten geschickt als Tischdekoration einsetzen.
Von Isabelle Modler
Bonn/Essen (dpa/tmn) – Sie möchten sich passend zu Ostern den Frühling ins Haus holen? Dann können Sie mit einzelnen Blüten und zarten Blumenarrangements die Festtafel schmücken.
Narzissen, Tulpen, Rittersporn, Veilchen, Iris oder Anthurien in pastelligem Flieder, Gelb und Apricot bringen klassischerweise Frühlingsstimmung auf den Tisch, schreibt das
