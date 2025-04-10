Bald ist Ostern und Sie wollen gemeinsam mit ihren Kindern Eier bunt bemalen? Mit einer selbstgebauten Mal-Station gelingt es mühelos - ohne, dass die ausgeblasenen Eier dabei zerbrechen oder Fingerabdrücke auf den frischen Kunstwerken landen.

So lassen sich die Ostereier kinderleicht rundherum gleichmäßig bemalen. Mit etwas Glück bleiben so sogar die Finger sauber. Beim Bauen dieser Mal-Station können die Kinder helfen - ein kleines Projekt für die ganze Familie. Die DIY Academy aus Köln erklärt, wie es Schritt für Schritt geht - und welche Materialien Sie dafür brauchen.

Mal-Station für Ostereier - Materialliste

Karton - etwa 15 Zentimeter breit × 10 Zentimeter hoch × 20 Zentimeter tief

Weinkorken

Holzspieß

Perle oder kleine Kugel

Nagel und Hammer

Schneidmatte und Cuttermesser

Heißklebepistole mit Heißklebe-Sticks

Bauanleitung - Schritt für Schritt

Und so geht es - hier die Anleitung der DIY Academy:

Karton zuschneiden - also die Laschen abschneiden und bei Bedarf auf die passende Größe bringen (15 × 10 × 20 Zentimeter). Drehvorrichtung montieren - mit dem Cuttermesser mittig auf einer Seitenwand des Kartons einen Schlitz schneiden, der etwa ein Zentimeter breit und drei Zentimeter breit ist. Auf der gegenüberliegenden Seite dann ein kleines Loch in die Wand stechen – dies dient zur Führung des Spießes. Eierhalterung stabilisieren - dafür einen Korken in drei gleich große Stücke teilen. In die Mitte der Korken-Teile jeweils ein Loch bohren. Dafür am besten einen Nagel mit Hammer verwenden. Das Loch sollte größer als der Holzspieß sein, damit dieser leicht hindurchpasst. Alles zusammensetzen - zwei der drei Korken-Teile dienen als Halterung für die Eier. Der dritte Korken fixiert den Spieß und verhindert so, dass dieser verrutscht. Um die Eier einfacher zu drehen - auf der Außenseite zusätzlich eine Perle oder kleine Kugel als Drehknauf mit Heißkleber befestigen. Und schon können Sie mit dem Bemalen der Eier loslegen.

Wer Lust hat, kann noch ein Extrafach einbauen. Dort können die bemalten Eier sowie Pinsel und Malutensilien trocknen. Dafür ein Stück Pappe als Trenner zuschneiden - es sollte wie der Karton etwa 15 Zentimeter breit sein. Bei der Höhe zwei Zentimeter für die Bodenverklebung dazu rechnen.

Die Trennwand mit Flüssigkleber oder Heißkleber befestigen - dafür die Lasche mit etwa zwei Zentimetern Abstand zur Kartonwand am Boden fixieren. Um den Trenner zu stabilisieren, vier schmale Streifen aus Pappe ausschneiden (etwa 1 x 5 Zentimeter). Diese seitlich links und rechts an die Kartonwände kleben. Als Halterung für die bemalten Eier am besten Holzspieße in Korken drücken und diese ins Extrafach stellen.

Trick - wie Sie bemalte Ostereier problemlos aufhängen

Sind die ausgeblasenen Ostereier bemalt und getrocknet, kann man sie an einen Zweig hängen. Damit dies einfacher funktioniert, verrät die DIY Academy noch einen Trick: Faden auf die gewünschte Länge bringen und daran ein kleines Stück Streichholz binden. So kann man den Faden einfach in das obere Loch im Ei stecken. Im Inneren verkeilt sich das Holzstäbchen quer - so bleibt der Faden sicher an Ort und Stelle. Fertig!