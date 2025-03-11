Wer daheim dekorieren will und gern bastelt, muss für seinen Osterschmuck nicht viel Geld ausgeben. "Bevor Sie etwas Neues kaufen, schauen Sie doch mal, was Sie noch alles zu Hause haben", rät Mareike Hermann von der DIY Academy in Köln.

Denn "aus alten Modezeitschriften, Buchseiten, Noten oder alten Kalendern, aber auch aus Tortenspitze oder Versandkartons kann man seinen Osterschmuck schnell und unkompliziert selbst machen", so Hermann. Auch Holz von ausrangierten Einweg-Paletten eignet sich gut für ein österliches DIY-Projekt. Hier kommen drei Ideen - jeweils mit Anleitung:

1. Osterhasen aus Karton

"Aus einem alten Versandkarton kann man Osterhasen-Anhänger basteln. Durch mehrere Kartonschichten und eine Bommel entsteht ein schöner 3D-Effekt", so Hermann.

Material:

Alter Versandkarton - am besten unbedruckt

Bastelkleber

Schere

Nadel und Faden

Acrylstift

Bommel/Pompons

Tipp: Wer mehrere Hasenanhänger machen will, fertigt sich am besten erst eine Schablone an.

Und so geht es:

Ein paar Ohren, einen kleinen Kreis als Abstandshalter und zwei Hasenkörper aus dem Karton ausschneiden. Hasenohren oben und den Kreis unten auf den einen Karton kleben. Alles trocknen lassen und dann von der anderen Seite den zweiten Hasenkörper aus Karton darauf kleben. Konturen mit einem Acrylstift nachfahren. Mit einer Nadel ein Loch durch die Kartonschichten stechen, Faden durchziehen und verknoten. Auf beiden Kartonseiten Bommel auf Höhe des Hasenpos kleben - fertig!

Tipp: Wer keine Bommeln zu Hause hat, kann als Hasenschwänzchen auch Filz, einen Knopf, eine Holzkugel oder einen bemalten Karton verwenden. Oder man formt aus einem Wattepad eine flauschige Kugel.

Einfache Variante: Wer mit jüngeren Kindern bastelt oder wenig Zeit hat, kann auch einfach ein Hasengesicht oder eine Häschenform aus dem Karton ausschneiden. "Den Karton kann man dann bemalen, etwa in Pastelltönen. Schöner Nebeneffekt: So kann man die Dekoration auch farblich auf das Zuhause abstimmen", sagt Hermann.

2. Ostereier mit 3D-Effekt aus Papier

Wer kennt es nicht: "Jeder mit Kindern hat vermutlich mit Wasserfarben bemaltes Papier zu Hause", so Hermann. Solche alten Kunstwerke sind perfekt geeignet, um daraus Anhänger für den Osterstrauß zu basteln. Alternativ gehen auch Tonpapier, Tortenspitze, ausrangierte Kalender, Buchseiten oder Zeitschriften.

Material:

Papier

Kleber

Schere

Stift

Tasse oder Schüssel - je nach gewünschter Größe

Faden

Falzbein oder Geodreieck

Und so geht es:

Zwei bemalte Papiere aufeinander kleben und trocknen lassen. Tasse oder Schüssel auf das Papier stellen. Kreis aufzeichnen, ausschneiden und mittig durchschneiden. Kreishälfte wie eine Ziehharmonika falten, etwa drei bis vier Millimeter breit. Faltkante mit dem Falzbein oder Geodreieck nachziehen. Kreishälfte mit den Falten in der Mitte zusammenklappen. Faden dazwischen legen und alles zusammenkleben - fertig!

3. Osterhase aus Palettenholz

Der Besuch soll schon österliche Gefühle bekommen, bevor er das Haus betritt? Mit diesem selbst gemachten Osterhasen gelingt es. "Wer gerne mit Holz arbeitet, kann alte Paletten weiterverarbeiten", so Hermann. Und mit dem fertigen Osterhasen dann den Garten oder Eingangsbereich schmücken.

Material:

Palettenholz

Vorlage aus Papier

Bleistift und Zollstock

Stichsäge

Leim

Schleifklotz

Schleifpapier mit 120er-Körnung

Schleifpapier mit 180er-Körnung

Und so geht es:

Ein Stück Holz in gewünschter Größe aus der Palette sägen. Schablone für den Hasen auf ein Papier zeichnen und ausschneiden. Schablone auf das Holz übertragen. Hasenform aussägen. Hasenfigur mit Schleifklotz und Schleifpapier (120er-Körnung) bearbeiten. Hasenfigur feiner abschleifen und Kanten glätten (180er-Körnung). Holzblock in passender Größe aus der Palette sägen. Holzblock ebenfalls erst grob und dann fein abschleifen, Schleifstaub entfernen und mit Leim am Hasenkörper als Standplatte befestigen - fertig!

Tipp: Den selbstgemachten Hasen können Sie im Naturlook lassen. "Oder Sie bemalen ihn mit Kreidefarbe, Acryllack oder Wandfarbe. Dadurch wirkt er dreidimensionaler", so Hermann.

"Wer will, kann die Figur auch erst weiß streichen und dann mit Farbe darüber gehen, und nach dem Trocknen einige Stellen wieder abschleifen - so entsteht ein schöner Vintage-Effekt", erklärt DIY-Expertin Hermann. Angesagte Farben sind derzeit etwa Pastelltöne wie Pfirsich und Salbei.

Mit Kindern basteln - wie Sie Kleister einfach selbst machen

