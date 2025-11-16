Warum ein Mannheimer Haferriegel-Produzent "Ritter Sport" zum Feind hat
Sie sind quadratisch und schmecken nach Haselnuss oder Kokos: Die Haferriegel der Wacker GmbH in Mannheim. Schokohersteller Ritter Sport fürchtet um seine Marke und klagt.
Von Stefanie Järkel
Mannheim. Der Haferriegel schmeckt süß, ist weich, mit Stücken von Kakaobohnen. Er enthält laut dem Hersteller Wacker getrocknete Datteln, Vollkorn-Haferflocken und Haselnussmus. Auf der Verpackung steht "Monnemer Quadrat Bio".
"Die Mannheimer Innenstadt ist ja in Quadraten angeordnet", sagt Matteo Wacker, Gründer der Wacker GmbH in Mannheim. "Wir fanden die