Sonntag, 16. November 2025

Plus "Monnemer Quadrat Bio"

Warum ein Mannheimer Haferriegel-Produzent "Ritter Sport" zum Feind hat

Sie sind quadratisch und schmecken nach Haselnuss oder Kokos: Die Haferriegel der Wacker GmbH in Mannheim. Schokohersteller Ritter Sport fürchtet um seine Marke und klagt.

16.11.2025 UPDATE: 16.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 55 Sekunden
Ritter Sport sieht nach eigenen Angaben seine dreidimensionale Marke bedroht. Foto: dpa

Von Stefanie Järkel

Mannheim. Der Haferriegel schmeckt süß, ist weich, mit Stücken von Kakaobohnen. Er enthält laut dem Hersteller Wacker getrocknete Datteln, Vollkorn-Haferflocken und Haselnussmus. Auf der Verpackung steht "Monnemer Quadrat Bio".

"Die Mannheimer Innenstadt ist ja in Quadraten angeordnet", sagt Matteo Wacker, Gründer der Wacker GmbH in Mannheim. "Wir fanden die