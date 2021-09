Zuzenhausen. (dpa) Bayern-Leihgabe Chris Richards darf bei der TSG 1899 Hoffenheim gleich auf einen Startelf-Einsatz hoffen. Der kurz vor Transferschluss erneut verpflichtete Außenverteidiger ist für Sebastian Hoeneß für die Bundesliga-Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05 eine große Option. "Er ist fit und macht einen guten Eindruck. Ich bin froh, dass er da ist. Ob er direkt ran darf, das muss ich sehen", sagte der Trainer der Kraichgauer am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

Durch Richards sei Qualität in der Defensive dazugekommen. Zudem hat die TSG in Benjamin Hübner, Ermin Bicakcic und Kevin Akpoguma langfristige Ausfälle. Der 21 Jahre alte Amerikaner war schon in der Rückrunde der vergangenen Saison von der TSG aus München ausgeliehen und konnte dabei meist überzeugen. Die Sommervorbereitung bestritt er wieder beim FC Bayern, der Richards' Vertrag vor der weiteren Leihe bis 2025 verlängerte.