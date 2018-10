Während Ulrike Leiblein in der Marstall-Mensa verabschiedet wurde, machten die Studenten davor Krach. Foto: Hoene

Von Denis Schnur

Heidelberg. Das gab es in der Geschichte des Heidelberger Studierendenwerkes noch nie: Während vor einer Woche Geschäftsführerin Ulrike Leiblein in den Ruhestand verabschiedet wurde, demonstrierten gleichzeitig rund 80 Studenten. Mit Pfeifen, Trommeln und lauten Rufen wollten sie die Feier im Marstall stören, der scheidenden Chefin die "Suppe versalzen", wie es auf dem großen Banner hieß. Laut riefen sie Parolen wie "Euer Essen geht auf unsere Kosten" oder gar "Nie, nie, nie - nie wieder Leiblein" und zogen um das Mensa-Gebäude.

Die Demonstration und die Wut der Studenten zeigt: Die Stimmung im Studierendenwerk ist auf einem Tiefpunkt, seit im Sommer klar wurde, dass die Zahl der studentischen Mitarbeiter stark reduziert werden soll. Lediglich 145 Studenten in Diensten des Werkes wurde der befristete Vertrag zum neuen Semester verlängert, 31 haben laut Studierendenwerk freiwillig aufgehört, 51 weiteren sei keine Verlängerung angeboten worden. Dies geht aus der Antwort des Wissenschaftsministeriums auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Gerhard Kleinböck hervor.

Der Sozialdemokrat war auch am Freitag bei der Demo vor Ort - die außerdem von der SPD Heidelberg, der Juso-Hochschulgruppe, der Linken Heidelberg, dem SDS, Verdi Rhein-Neckar, der IG Metall-Jugend, der DGB-Jugend sowie den Studierenvertretungen der Unis Heidelberg und Mannheim unterstützt wurde.

Kleinböck versprach, sich auch weiter in Stuttgart für die Belange der Studenten einzusetzen. Der Politiker stört sich vor allem daran, dass das Studierendenwerk Mitarbeiter vor die Tür gesetzt haben soll, die sich zuvor kritisch geäußert hätten: "Das ist ein Verhalten, wo ich sagen muss, das geht überhaupt nicht."

Auch eine Studentin, die lange Zeit in einem Café des Werkes gearbeitet hat, meldete sich zu Wort. Ihr sei vor wenigen Monaten mitgeteilt worden, dass sie nicht weiter beschäftigt werde. Wenige Tage zuvor hatte sie in einer E-Mail die Geschäftsführung um ein Gespräch gebeten. Die vier Kollegen, die außer ihr die Nachricht unterzeichnet hatten, werden ebenfalls nicht weiter beschäftigt. Für sie ist klar: "Wer kritisch ist, muss gehen oder wird versetzt."

Sie forderte nun unter lautem Beifall der Demonstranten, dass jeder Mitarbeiter beim Studierendenwerk offen seine Meinung sagen dürfe - ohne Angst vor Sanktionen. Dazu müssten auch die Arbeitsverträge entfristet werden. Außerdem sollte das Werk seiner sozialen Verantwortung gerecht werden und wieder 250 bis 300 Studenten einstellen, nicht bloß 150.

Die Studenten setzen nun ihre Hoffnung in Leibleins Nachfolgerin: "Lassen Sie sich nicht die Augen von ihrer Vorgängerin blenden, machen Sie sich Ihr eigenes Bild!", richtete eine studentische Mitarbeiterin ihren Appell an Tanja Modrow. "Schaffen Sie ein offenes Studierendenwerk. Sie haben es in der Hand."