Heidelberg. (rnz) Die Masten stehen schon, in weniger als zwei Wochen geht die "Stresserbeleuchtung" auf der Neckarwiese in Betrieb. Gegen das städtische Beleuchtungskonzept wendet sich die Gemeinderatsfraktion Die Linke/Piraten. "Durch das grelle Licht werden nur die Besucher der Neckarwiese vergrault", so Fraktionsvorsitzende Sahra Mirow in einer Pressemitteilung.

Kollege Bernd Zieger ergänzt, dass es zum Stadtleben dazugehöre, sich mit Freunden auf der Neckarwiese zu treffen und zu feiern. "Wer versucht, mehr Sicherheit zu erreichen, indem alle Menschen von bestimmten Plätzen einfach ferngehalten werden, opfert Freiheit für Sicherheit", findet Zieger.