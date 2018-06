Heidelberg. (hob) Die ersten Masten auf der Neckarwiese sind schon aufgestellt. Jetzt wird es nur noch zwei Wochen dauern, bis die "Stresserbeleuchtung" in Betrieb geht. Über vier Wochen lang will die Stadt das Areal jeden Abend von Sonnenuntergang bis 1 oder 2 Uhr morgens ausleuchten und beobachten, welche Auswirkungen das auf das Verhalten der Leute auf der Neckarwiese hat.

"Das ist erst einmal ein Test", sagte Bürgermeister Wolfgang Erichson am Dienstag: "Keiner weiß, wie sich die Beleuchtung auswirkt." Fest steht aber, dass die Masten in diesem Jahr zu den Schulabschlussfeiern in Betrieb sein werden. Zusammen mit mehr Polizeipräsenz auf der Neckarwiese im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft will die Stadt mit dem Beleuchtungskonzept vor allem Schläger, Diebe und andere Stresser abschrecken. Zudem soll die Strafverfolgung erleichtert werden. Erichson hatte bereits im Februar die Pläne im Stadtteilverein Neuenheim vorgestellt. Zunächst musste aber erst die Infrastruktur dafür geschaffen werden.