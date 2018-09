Von Lena Scheuermann

Heidelberg. In gemütlicher Runde Bundesliga gucken oder sonntags gemeinsam beim Tatort mitfiebern - für diese beiden Anlässe treffen sich die Heidelberger Studenten normalerweise im Marstallcafé oder im Zeughaus. Nicht so am vergangenen Wochenende: Der Studierendenrat (Stura) hatte ein parallel stattfindendes Boykott-Rudelgucken auf dem Universitätsplatz organisiert. Damit wollten die Veranstalter vor allem ein Zeichen setzen - ein Zeichen der Solidarität mit den studentischen Beschäftigten in den Mensen und ein Zeichen gegen die Personalpolitik des Studierendenwerks.

"Mittlerweile wurden die Tagesarbeitsverträge ja abgeschafft, das ist schon mal ein Teilerfolg. Momentan sollen aber rund 70 meiner ehemaligen Kollegen einfach nicht mehr weiterbeschäftigt werden. Das wollen wir uns nicht gefallen lassen", erklärte Mitorganisator und Ex-Aushilfe Alexander Ropohl den Hintergrund der Protestveranstaltung. Dass man durchaus bereit sei, die Veranstaltungen des Studierendenwerks zu boykottieren, bekräftigte auch Stura-Sozialreferent Mahmud Abu-Odeh: "Wir wollen dem Studierendenwerk zeigen, dass wir auch ohne es können."

Pünktlich zum Anpfiff des Bundesligaspiels Hannover gegen Dortmund füllten sich die Bierbänke auf dem Uniplatz. Während einige eher zufällig auf Facebook von der Veranstaltung erfahren hatten oder sich von gratis Pizza und Getränken anlocken ließen, wollte sich der Großteil der Zuschauer getreu dem Motto der Veranstaltung solidarisch zeigen. So meinte etwa eine studentische Beschäftigte: "Ich hab’ mit den anderen zusammen gearbeitet, wir haben uns alle gemeinsam eingesetzt und ich finde es nicht in Ordnung, dass die anderen keine Verlängerung bekommen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht die Nächste bin."

Die Vermutung, dass viele Studierende, die sich in der Vergangenheit namentlich für bessere Verträge und Arbeitsbedingungen eingesetzt hatten, von besagter Nicht-Verlängerung betroffen sind, hatte der Stura bereits in seinem offenen Brief geäußert. Eine betroffene Studentin berichtet am Freitag, dass ihr langjähriger Vertrag nicht weiter verlängert worden sei. Eigentlich habe sie immer gerne für das Studierendenwerk gearbeitet, erzählt sie, besonders das Miteinander mit den studentischen Kollegen werde ihr in Zukunft fehlen. "Aber nach allem, wie mit uns umgegangen wurde, und nachdem das Studentenwerk gezeigt hat, wie es mit Studierenden umgeht, möchte ich dort eigentlich nicht mehr arbeiten." Von ihrem ehemaligen Arbeitgeber wünsche sie sich in Zukunft, dass er aus seinen bisherigen Fehlern lerne: "Und auch dass sie darüber nachdenken, ob sie in Zukunft vielleicht anders mit ihren Mitarbeitern umgehen wollen."

Auch wenn nicht alle der betroffenen 70 studentischen Aushilfen weiter für das Studierendenwerk tätig sein wollen, wisse man beim Stura doch mindestens von 40 Mitarbeitern, die gerne dort geblieben wären, so Abu-Odeh: "Unser Hauptanliegen ist es, dass die Studis, die weiter beschäftigt werden möchten, auch einen neuen Vertrag bekommen können."

Zwar sei für Oktober ein runder Tisch mit der neuen Geschäftsführung des Studierendenwerks und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer im Gespräch. Bis dahin habe sich das Problem allerdings zuungunsten der Studierenden selbst erledigt, wie Abu-Odeh deutlich machte: "Da ist jetzt Not am Mann, da die besagten Verträge Ende September auslaufen."