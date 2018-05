Innen entkernt, außen behutsam restauriert: In das alte Haus am Friesenberg kehrt bald neues Leben ein. Denn die studentische Vortragsgesellschaft "Heidelberger Kreis" hat das Anwesen in Erbpacht gekauft - und stellt es ihren Studenten zur Verfügung. Foto: Rothe

Von Arndt Krödel

Heidelberg. Üppige Baumkronen beschatten das Grundstück im Friesenberg 4-6. Ein altes, zweistufiges Haus mit Fensterläden und Dachgauben steht darauf, umgeben von efeubewachsenen Mauern und einem terrassierten Garten - sicherlich eine der schönsten Immobilien Heidelbergs, direkt unterhalb des Schlosses gelegen mit dem Schlosspark als "Nachbarn".

Viele Jahre war das Anwesen verwaist, jetzt ist es gewissermaßen aus seinem Dornröschenschlaf erwacht und wird bald wieder in voller Blüte erstehen. Wenn alles gut läuft, werden hier Anfang 2019 Studierende des "Heidelberger Kreis" (HK) einziehen, einer im Jahr 1946 gegründeten studentischen Vortragsgesellschaft an der Ruperto Carola. Jetzt fand das Richtfest statt, zu dem der Verein der ehemaligen Mitglieder und Freunde des HK in den Garten des ein bisschen verwunschen wirkenden Hauses eingeladen hatte.

Der HK ist keine studentische Verbindung im klassischen Sinn, also nicht farbentragend und schon gar nicht schlagend. Sie nimmt männliche und seit Anfang der 1970er-Jahre auch weibliche Studenten auf und gibt sich weltoffen, dem fächerübergreifenden und überparteilichen Gedankenaustausch unter seinen Mitgliedern verpflichtet. Bis 2016 bewohnte man einen Flügel des Palais Weimar in der hinteren Hauptstraße, musste sich dann aber nach der Kündigung des Mietvertrags wegen Eigenbedarfs nach einer neuen Bleibe umsehen - unter den Heidelberger Bedingungen bekanntlich kein leichtes Unterfangen. Durch günstige Umstände kam ein Kontakt mit dem Amt für Vermögen und Bau Baden-Württemberg in Mannheim zustande, das die Liegenschaft am Friesenberg als Eigentümer "im Angebot" hatte.

Wie der Heidelberger Unternehmensberater Tilman Segler, Vorsitzender des HK, bei seiner Begrüßung auf dem Richtfest berichtete, entschloss man sich nach eingehenden Verhandlungen mit dem ebenfalls anwesenden Bernd Müller, dem Leitenden Baudirektor des Amtes, das leerstehende Haus in Erbpacht zu kaufen: "Für uns die ideale Lösung".

Dank eines enormen finanziellen Engagements von Mitgliedern und Freunden des HK konnte das Projekt gestemmt werden - "sonst hätten wir vielleicht Herrn Müller oder die Banken nicht überzeugt", wie Florian Schlüter, Vorsitzender des Beirats der eigens gegründeten HK Friesenberg UG & Co. KG, meinte. Etwa 1,3 Millionen Euro schlagen an Renovierungskosten zu Buche: Das noch bis 2011 von Studenten bewohnte Objekt, das im 19. Jahrhundert entstand und mal Teiche zur Fischzucht, mal Gewächshäuser einer Gärtnerei beherbergte, war durch Mietnutzung und Leerstand völlig heruntergekommen. Da es unter Denkmalschutz steht, kam ein Abriss und Neubau nicht in Frage.

So wurden die beiden Trakte des Gebäudes in stetiger Abstimmung mit dem Denkmalamt und den Bauherren innen komplett entkernt und außen behutsam restauriert, berichtete Architektin Huberta Giulini-Segler, die mit ihrem Kollegen Hans Schuster vor zwei Jahren die Renovierung plante und jetzt leitet. Insgesamt werden elf Zimmer für drei Wohngemeinschaften entstehen, alle mit eigenem Bad und Küche. Hinzu kommt im Erdgeschoss eine Gemeinschaftsküche mit Esszimmer - nach den Worten von Fred Ruppert, Geschäftsführer der HK Friesenberg, "ein idealer Ort für Studierende, zum Wohnen, Arbeiten und Feiern". Hanno Ulrich, Medizinstudent im 8. Semester und seit Sommer 2015 Aktiver im HK, möchte am liebsten gleich einziehen: "Ich warte schon lange darauf." Er wird sich noch ein wenig gedulden müssen, erst mal war der Richtspruch von Zimmermann Axel Ernst fällig.