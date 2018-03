Mannheim. (van/rnz) Das große Suchen nach einem Trainer hat ein Ende gefunden. Wie der SV Waldhof Mannheim eben über Twitter verkündete, wird Bernhard Trares (52) neuer Trainer des Tabellendritten der Fußball-Regionalliga Südwest. Der Regionalligist hatte Ende Dezember angekündigt auf Trainer-Suche zu sein, da Interimstrainer Michael Fink keine Ausnahmegenehmigung als Chef-Trainer durch die zuständige Spielkommission erhalten hatte.

Der ehemalige Bundesligaspieler Bernhard Trares war zuletzt Co-Trainer unter Bruno Labbadia beim Bundesligisten Hamburger SV und betreute davor die Regionalligisten Wormatia Worms, FSV Frankfurt II und Schalke 04 II in verantwortlicher Position. "Ich freue mich sehr, zurück am Alsenweg zu sein", spielt der Bensheimer auf seine Vergangenheit beim SV Waldhof an und ergänzt: "Natürlich ist es nun unser Ziel, die Mannschaft in die 3. Liga zu führen. Die spannende Aufgabe rund um den traditionsreichen SV Waldhof und die guten Gespräche mit Jochen Kientz und Markus Kompp haben den Ausschlag für meine Zusage gegeben."

"Wir konnten mit Bernhard Trares einen Trainer gewinnen, der optimal unserem Anforderungsprofil entspricht. Er bringt durch seine vergangenen Engagements Erfahrung in der Regionalliga Südwest mit, war in Hamburg Schnittstelle zwischen den U-Mannschaften und dem Lizenzspielerkader und hat somit auch schon mit jungen Spielern gearbeitet. Die Lizenz als Fußball-Lehrer gibt uns darüber hinaus Planungssicherheit für alle Ligen", so der Sportliche Leiter Jochen Kientz.

Die Mannschaft startet am 8. Januar 2018 um 15 Uhr am Alsenweg in die Wintervorbereitung.