Nußloch. (bz) Zum Glück hatte es Elmar Ejupovic eilig und gewann sein Viertelfinale beim MLP-Cup gegen Matteo Martineau in gerade einmal 72 Minuten mit 6:1 und 6:4. Daher herrschte kurz nach dem verwandelten Match im Restaurant des Nußlocher Racket Centers großer Andrang, um auf dem Fernsehbildschirm Roger Federers hochdramatischen Drittrundensieg bei den Australian Open gegen John Millman zu begutachten.

Frisch geduscht und sichtbar erleichtert nahm Ejupovic zusammen mit seinem Trainer Helmut Lüthy Platz und sprach über seinen eigenen Erfolg. "Ich habe das Match gut zu Ende gebracht und ganz einfach solides Tennis gespielt", erläuterte der 536. der Weltrangliste. Lüthy, einer der ganz großen Männer im deutschen Tennis, lobte seinen Schützling und hob dessen größte Waffe hervor: "Elmar hat das Spiel aufgrund seines Aufschlags gewonnen und außerdem seine Gewinnschläge schlau vorbereitet."

Sein Schützling gab keines seiner neun Aufschlagspiele ab, musste lediglich einen Breakball abwehren und bestach mit einer herausragenden Quote von 78 Prozent bei den ersten Aufschlägen. Zuviel für Martineau, der seinem Kontrahenten sportlich fair gratulierte.

Während des späteren Gesprächs mit seinem Trainer hielt es Ejupovic kaum auf seinem Stuhl. Rund 50 Zuschauer schauten gleichzeitig den sensationellen Match-Tiebreak von Federer, der nach 4:8-Rückstand groß aufdrehte und Millman nach fünf hart umkämpften Sätzen schlug. "Wahnsinn, der Mann ist 38 Jahre alt und spielt so fantastisch", strahlte Ejupovic regelrecht angesichts der nervenstarken Vorstellung des Schweizers.

Kurioserweise warf Federer mit Millman einen Spieler aus dem Wettbewerb, der in den vergangenen beiden Jahren im Bundesliga-Kader des TC 02 Weinheim stand. Ejupovic lebt selbst in Weinheim und bekommt heute die Möglichkeit ins Finale des MLP-Cups einzuziehen. "Die Woche hat gezeigt, dass alle Spieler unheimlich eng beieinander sind, was die Leistungsstärke anbelangt", ist laut dem Rechtshänder, der wie Federer übrigens eine beneidenswert schön anzusehende einhändige Rückhand schlägt, "alles möglich."

Heute duelliert er sich mit Jonas Forejtek um den Finaleinzug. Der erst 18-jährige Tscheche schien gestern gegen Stefan Seifert nach verlorenem erstem Satz (1:6) bereits seine Sachen packen zu müssen, ehe er sich gerade noch rechtzeitig in die Partie zurückkämpfte. Den zweiten Durchgang sicherte er sich mit 7:2 im Tiebreak und ließ ein 6:3 im Entscheidungssatz folgen.

Zu dieser Begegnung nahmen die Federer-Zuschauer wieder auf der Tribüne Platz und durften ein weiteres Hochgeschwindigkeits-Spiel anschauen. "Dieses Jahr ist das Niveau definitiv besser", stimmte Lüthy in die von mehreren Experten getätigten Einschätzungen ein.

Vor Ejupovic und Forejtek buchte Julian Ocleppo als Erster sein Halbfinalticket. Der Italiener hatte beim 6:3 und 6:2 keine große Mühe mit dem Tschechen Jan Satral. Ganz stark präsentierte er sich in den entscheidenden Momenten, indem er sämtliche sechs Breakbälle gegen sich abwehren konnte.

Neben den beiden Halbfinals steigt heute das Doppelfinale. In der Außenseiterrolle befinden sich dabei die beiden Deutschen Johannes Härteis und Peter Heller, die es mit den an Position Zwei gesetzten Polen Jan Zielinski und Kacper Zuk zu tun bekommen. Das Match zwischen Johannes Härteis und Ruben Bemelmans war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.