Montag, 25. August 2025

Plus Neckargemünd

Auto ging in Flammen auf

Der Fahrer konnte den Wagen bereits verlassen, als die Feuerwehr ankam.

25.08.2025 UPDATE: 25.08.2025 04:00 Uhr 13 Sekunden

Die Flammen schlugen aus dem Motorraum des Autos. Foto: Feuerwehr

Neckargemünd. (cm) Ein Auto ist am Sonntag um 17.40 Uhr in der Bahnhofstraße an der Auffahrt zur Schützenhausbrücke unweit des Feuerwehrhauses in Flammen aufgegangen. Als die Feuerwehr eintraf, hatte der Fahrer den Wagen bereits verlassen.

Das Feuer konnte zügig gelöscht werden und das Auto vom Abschleppdienst entfernt werden. Die Einsatzstelle wurde gründlich von einer Fachfirma

