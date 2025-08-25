Neckargemünd. (cm) Ein Auto ist am Sonntag um 17.40 Uhr in der Bahnhofstraße an der Auffahrt zur Schützenhausbrücke unweit des Feuerwehrhauses in Flammen aufgegangen. Als die Feuerwehr eintraf, hatte der Fahrer den Wagen bereits verlassen.

Das Feuer konnte zügig gelöscht werden und das Auto vom Abschleppdienst entfernt werden. Die Einsatzstelle wurde gründlich von einer Fachfirma