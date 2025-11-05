Zwingt die schiere Finanz-Not zur Grundsteuer-Anhebung?
Einen entsprechenden Vorschlag macht die Verwaltung dem Gemeinderat. Ziel sind zehn Prozent mehr Einnahmen, um Projekte stemmen zu können.
Von Timo Teufert
Wiesloch. Bei der neuen Erhebung der Grundsteuer gibt es Gewinner und Verlierer: Menschen mit kleinen und dicht bebauten Grundstücken zahlen nun weniger Steuern als die Menschen, die relativ wenig Wohnfläche auf einem großen Grundstück haben.
Doch auch die Kommunen kämpfen mit den Auswirkungen der Umstellung: Wiesloch nimmt – trotz Erhöhung der