Von Timo Teufert

Wiesloch. Bei der neuen Erhebung der Grundsteuer gibt es Gewinner und Verlierer: Menschen mit kleinen und dicht bebauten Grundstücken zahlen nun weniger Steuern als die Menschen, die relativ wenig Wohnfläche auf einem großen Grundstück haben.

Doch auch die Kommunen kämpfen mit den Auswirkungen der Umstellung: Wiesloch nimmt – trotz Erhöhung der