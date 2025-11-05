Mittwoch, 05. November 2025

Plus Wiesloch

Zwingt die schiere Finanz-Not zur Grundsteuer-Anhebung?

Einen entsprechenden Vorschlag macht die Verwaltung dem Gemeinderat. Ziel sind zehn Prozent mehr Einnahmen, um Projekte stemmen zu können.

05.11.2025 UPDATE: 05.11.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 7 Sekunden
Wiesloch hatte in diesem Jahr mit Einnahmen in Höhe von 6,4 Millionen Euro aus der Grundsteuer geplant. Es sind tatsächlich aber nur 5,9 Millionen Euro geworden. Um beispielsweise die Sanierung des OHG finanzieren zu können, soll die Steuer nun noch einmal steigen. Foto: Pfeifer

Von Timo Teufert

Wiesloch. Bei der neuen Erhebung der Grundsteuer gibt es Gewinner und Verlierer: Menschen mit kleinen und dicht bebauten Grundstücken zahlen nun weniger Steuern als die Menschen, die relativ wenig Wohnfläche auf einem großen Grundstück haben.

Doch auch die Kommunen kämpfen mit den Auswirkungen der Umstellung: Wiesloch nimmt – trotz Erhöhung der

Timo Teufert
