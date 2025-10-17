Mit Hilfe aus Baiertal zur Ausbildung in Deutschland
Der Verein "Future for Nepal’s Children" unterstützt junge Menschen aus dem asiatischen Land. Einige gaben Einblick in ihre Erfahrungen.
Von Anton Ottmann
Wiesloch-Baiertal. Pema Doma Lama ist 21 Jahre alt und kommt aus Nepal. Zurzeit arbeitet sie in einem Ladengeschäft in Heilbronn, um den Beruf der Hörgeräteakustikerin zu erlernen. Nach dem Abitur in ihrem Heimatland lernte sie am dortigen Goethe Institut Deutsch auf B2 Niveau, die Basis für eine einfache Kommunikation. Da es in Nepal für junge Menschen