Mit Hilfe aus Baiertal zur Ausbildung in Deutschland

Der Verein "Future for Nepal’s Children" unterstützt junge Menschen aus dem asiatischen Land. Einige gaben Einblick in ihre Erfahrungen.

17.10.2025 UPDATE: 17.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 5 Sekunden
Auszubildende aus Nepal waren jüngst zu Gast in Baiertal. Sie werden vom dortigen Verein „Future vor Nepals’s Children“ unterstützt. Foto: aot

Von Anton Ottmann

Wiesloch-Baiertal. Pema Doma Lama ist 21 Jahre alt und kommt aus Nepal. Zurzeit arbeitet sie in einem Ladengeschäft in Heilbronn, um den Beruf der Hörgeräteakustikerin zu erlernen. Nach dem Abitur in ihrem Heimatland lernte sie am dortigen Goethe Institut Deutsch auf B2 Niveau, die Basis für eine einfache Kommunikation. Da es in Nepal für junge Menschen

