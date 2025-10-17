Freitag, 17. Oktober 2025

zurück
Plus Chaos in Schriesheim

Autos quetschten sich nach Tunnelsperrung rechtswidrig durch

In der Schmalen Seite war bei dem Fahrzeugbrand keine Durchkommen mehr.

17.10.2025 UPDATE: 17.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 9 Sekunden
So sah es in der Schmalen Seite am Mittwochmorgen nach der Tunnelsperrung aus. Foto: zg

Schriesheim. (hö) Die Szenen, die sich in der Schmalen Seite nach der Tunnelsperrung am Mittwochmorgen abspielten, spotten jeder Beschreibung. Als kurz vor 7 Uhr die Schranken am östlichen Tunnelportal, also von Altenbach kommend, wegen eines brennenden Autos in der Röhre zugingen, suchten sich viele Fahrzeuge entgegen der Einbahnstraße, also rechtswidrig, ihren Weg durch die Schmale Seite.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.