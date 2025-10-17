Schriesheim. (hö) Die Szenen, die sich in der Schmalen Seite nach der Tunnelsperrung am Mittwochmorgen abspielten, spotten jeder Beschreibung. Als kurz vor 7 Uhr die Schranken am östlichen Tunnelportal, also von Altenbach kommend, wegen eines brennenden Autos in der Röhre zugingen, suchten sich viele Fahrzeuge entgegen der Einbahnstraße, also rechtswidrig, ihren Weg durch die Schmale Seite.