Weinheim/Hemsbach. (web) Tierschützer aus Weinheim und dem Odenwald haben in der Hemsbacher Weschnitzsiedlung zuletzt 32 Streunerkatzen eingefangen. Das berichtete die Vorsitzende des Weinheimer Tierheims Ivonne Heubach Mitte der Woche der RNZ. Um die Katzenschwemme einzudämmen, ließen die Tierschütze alle eingefangenen Katzen und Kater kastrieren. Da es sich um herrenlose Tiere handelt,