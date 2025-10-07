Dienstag, 07. Oktober 2025

Wiesloch

Kellerbrand in Cranachstraße sorgt für Feuerwehr-Einsatz

Das Feuer war schnell gelöscht. Das Haus wurde belüftet.

07.10.2025 UPDATE: 07.10.2025 19:39 Uhr 19 Sekunden
Die Feuerwehren aus Wiesloch, Baiertal und Frauenweiler waren im Einsatz. Foto: Bülow

Wiesloch. (kbw) Ein Kellerbrand in der Wieslocher Cranachstraße hat am Dienstagnachmittag für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Wie Bürgermeister Ludwig Sauer mitteilte, waren offenbar Gegenstände in dem Keller in Brand geraten. Die Ursache sei noch unklar. Es sei zu einer Rauchentwicklung gekommen.

Nach kurzer Zeit war der Brand gelöscht, das Haus wurde danach belüftet. Da sich ein Brand in einem Keller über die Treppenhäuser schnell ausbreiten könne, seien sicherheitshalber auch die Feuerwehren aus Baiertal und Frauenweiler alarmiert worden, sagte Sauer.

