Sonntag, 24. August 2025

Diese Bank fordert dazu auf, ein Lächeln zu wagen

Die Stadt hat im Leimbachpark eine Humorbank nach Konstanzer Vorbild aufgestellt. Diese soll heitere Gelassenheit und Menschlichkeit fördern.

24.08.2025 UPDATE: 24.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 17 Sekunden
Soll Freude bringen und den heiteren Austausch fördern: Im Leimbachpark in Wiesloch steht jetzt eine leuchtend bunte Humorbank. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (seb) "Lächeln Sie die nächsten drei Personen, die Sie auf der Straße treffen, herzlich an" – "Erzählen Sie der nächsten Person auf dieser Bank einen Witz" – "Fragen Sie jemand: Worüber haben Sie zuletzt gelacht?". Diese Aufforderungen stehen jetzt auf einem leuchtend bunten Hingucker im Wieslocher Leimbachpark: der "Humorbank". Dieses Gemeinschaftsprojekt soll in Zeiten, in denen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Sebastian Lerche
Redakteur
