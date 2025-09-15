Montag, 15. September 2025

Plus Wiesloch

Baiertal wünscht sich eine Veranstaltungshalle

Der Ortschaftsrat möchte die Etten-Leur-Sporthalle umzubauen. Denn das Katholische Gemeindehaus steht bald nicht mehr zur Verfügung.

15.09.2025 UPDATE: 15.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 59 Sekunden
Der Wieslocher Stadtteil wünscht sich eine Veranstaltungshalle. Foto: tt

Von Timo Teufert

Baiertal. Wenn der Mietvertrag der Stadt am 30. Juni 2028 für das katholische Gemeindehaus in Baiertal ausläuft, droht im Wieslocher Stadtteil ein Raumproblem. Unzählige Vereine und Gruppen nutzen die Räumlichkeiten in der Alten Hohl, um sich dort zu treffen oder dort zu trainieren.

Um rechtzeitig eine Alternative auf den Weg zu bringen, hat der

Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
