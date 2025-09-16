Dienstag, 16. September 2025

zurück
Plus Wiesloch

156 Wohneinheiten auf ehemaligen Autohaus-Areal

Ein Projektträger will das Gelände des Autohauses Wagner bebauen. Ein vollautomatisches Parksystem stößt auf Skepsis im Gemeinderat.

16.09.2025 UPDATE: 16.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 4 Sekunden
Auf dem Areal des ehemaligen Autohaus Wagner sollen zehn Stadtvillen mit identischem Grundriss entstehen. Der Gemeinderat hat für die städtebauliche Entwicklung grünes Licht gegeben. Foto: Teufert

Von Timo Teufert

Wiesloch. Kleine und günstige Wohnungen zwischen 55 und 75 Quadratmetern sollen in zehn Stadtvillen auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses Wagner in Wiesloch entstehen. Einer entsprechenden städtebaulichen Entwicklung hat der Gemeinderat vor Kurzem bei einer Gegenstimme zugestimmt.

Insgesamt sollen auf dem Areal zwischen Lempenseite und

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.