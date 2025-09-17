Schriesheim. (hö) Die Neuordnung des kleinen Gewerbegebiets am nördlichen Ortsausgang nimmt langsam konkrete Formen an: Der Ausschuss für Technik und Umwelt billigte den Bauantrag für einen Drogeriemarkt – so etwas gibt es in Schriesheim noch nicht. Er kommt als dreigeschossiges L-förmiges Gebäude direkt an die Stelle des jetzigen Edeka-Markts, der ebenfalls neu gebaut werden soll.

Doch