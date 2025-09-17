Mittwoch, 17. September 2025

Der neue Drogeriemarkt auf dem Edeka-Areal kann kommen

Der Ausschuss gibt grünes Licht für Neubau plus Wohnungen. Doch welche Kette wird ihn betreiben?

17.09.2025 UPDATE: 17.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 27 Sekunden
Der neue Drogeriemarkt kommt an die Stelle des bisherigen Edeka-Ladens. Foto: Dorn

Schriesheim. (hö) Die Neuordnung des kleinen Gewerbegebiets am nördlichen Ortsausgang nimmt langsam konkrete Formen an: Der Ausschuss für Technik und Umwelt billigte den Bauantrag für einen Drogeriemarkt – so etwas gibt es in Schriesheim noch nicht. Er kommt als dreigeschossiges L-förmiges Gebäude direkt an die Stelle des jetzigen Edeka-Markts, der ebenfalls neu gebaut werden soll.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
