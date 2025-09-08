Von Heike Warlich

Weinheim. "Wir sehen jetzt gleich den Inbegriff des Doppeldeckerkunstflugs. Die Pitts S-B ist ein Klassiker, vergleichbar einer Harley Davidson", kündigten Martin Pfeffer und Daniel Müller das erste Highlight über den Köpfen der Zuschauer am strahlend blauen Himmel an. Diese waren am Samstag bereits am frühen Nachmittag in großer Zahl zum Sommerfest des