Montag, 08. September 2025

Plus Weinheimer Luftsportverein

Loopings über den Wolken

Luftsportverein Weinheim lud zum Sommerfest. Besucher konnten selbst abheben oder die Kunstflieger bewundern.

08.09.2025 UPDATE: 08.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 21 Sekunden
Beim Sommerfest des Luftsportvereins Weinheim auf dem Fluggelände in der Altau gab es allerlei spektakuläre Flugzeuge zu bewundern, so wie diese Doppeldeckermaschine. Foto: Kreutzer

Von Heike Warlich

Weinheim. "Wir sehen jetzt gleich den Inbegriff des Doppeldeckerkunstflugs. Die Pitts S-B ist ein Klassiker, vergleichbar einer Harley Davidson", kündigten Martin Pfeffer und Daniel Müller das erste Highlight über den Köpfen der Zuschauer am strahlend blauen Himmel an. Diese waren am Samstag bereits am frühen Nachmittag in großer Zahl zum Sommerfest des

