Donnerstag, 16. Oktober 2025

zurück
Plus Weinheim

Wird aus der Stadthalle auch eine Stadtgalerie?

Kunstförderverein und Kulturbüro haben sich darauf geeinigt, die kahlen Innenwände des Veranstaltungshauses aufzuwerten.

16.10.2025 UPDATE: 16.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 18 Sekunden
Tobias Schindler, Leiter des städtischen Kulturbüros (links), und Gerhard Berger, Vorsitzender des Kunstfördervereins (rechts), präsentieren Werke von Robert Bühler und Ingrid Janowsky. Foto: keke

Weinheim. (keke) "Zwei, die sich gefunden haben", und "Der Kunstförderverein (KFV) Weinheim und das Kulturbüro der Stadt Hand in Hand": Auch so könnte die Überschrift über dem neuen Vorhaben des KFV und des Kulturbüros lauten. Seit dem 1. Oktober befinden sich beide Einrichtungen mit Gerhard Berger an der Spitze des Kunstfördervereins sowie Kulturbüro-Leiter Tobias Schindler auf einem

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.