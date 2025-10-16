Weinheim. (keke) "Zwei, die sich gefunden haben", und "Der Kunstförderverein (KFV) Weinheim und das Kulturbüro der Stadt Hand in Hand": Auch so könnte die Überschrift über dem neuen Vorhaben des KFV und des Kulturbüros lauten. Seit dem 1. Oktober befinden sich beide Einrichtungen mit Gerhard Berger an der Spitze des Kunstfördervereins sowie Kulturbüro-Leiter Tobias Schindler auf einem