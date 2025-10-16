Von Barbara Klauß

Mannheim/Heidelberg. Manche mahnen, die Wirtschaft in ohnehin schwierigen Zeiten nicht weiter zu belasten, andere halten die Auswirkungen für verkraftbar: Die Bundesregierung will die Zahl der Soldaten deutlich erhöhen – von derzeit etwa 180.000 auf rund 260.000. Pro Jahr sollen nach Plänen von Verteidigungsminister Boris Pistorius etwa 5000 junge