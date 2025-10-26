Von Günther Grosch

Weinheim. "Dem ersten Streich folgte der zweite zugleich." So könnte man es frei nach Wilhelm Busch auch beschreiben. Erst im Dezember 2024 waren die Freudenberg-Verpflegungsdienste und das Betriebsrestaurant am Standort Weinheim mit dem "GreenCanteen"-Qualitätssiegel der Düsseldorfer Beratungsfirma K&P-Consulting ausgezeichnet worden. Das seit 2021