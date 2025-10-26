Kaffeebar von Freudenberg ist "GreenCanteen"
Freudenberg erhielt vom Beratungsunternehmen K&P-Consulting das zweite Nachhaltigkeitszertifikat. 104 von 119 Kriterien wurden erfüllt.
Von Günther Grosch
Weinheim. "Dem ersten Streich folgte der zweite zugleich." So könnte man es frei nach Wilhelm Busch auch beschreiben. Erst im Dezember 2024 waren die Freudenberg-Verpflegungsdienste und das Betriebsrestaurant am Standort Weinheim mit dem "GreenCanteen"-Qualitätssiegel der Düsseldorfer Beratungsfirma K&P-Consulting ausgezeichnet worden. Das seit 2021