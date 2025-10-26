Sonntag, 26. Oktober 2025

zurück
Plus Weinheim

Kaffeebar von Freudenberg ist "GreenCanteen"

Freudenberg erhielt vom Beratungsunternehmen K&P-Consulting das zweite Nachhaltigkeitszertifikat. 104 von 119 Kriterien wurden erfüllt.

26.10.2025 UPDATE: 26.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 20 Sekunden
Simon Kuhn von K&P-Consulting überreichte Maurizio Libertini (Leiter Catering & Conference) und Personalvorständin Esther Loidl (v.l.) das Zertifikat. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. "Dem ersten Streich folgte der zweite zugleich." So könnte man es frei nach Wilhelm Busch auch beschreiben. Erst im Dezember 2024 waren die Freudenberg-Verpflegungsdienste und das Betriebsrestaurant am Standort Weinheim mit dem "GreenCanteen"-Qualitätssiegel der Düsseldorfer Beratungsfirma K&P-Consulting ausgezeichnet worden. Das seit 2021

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.