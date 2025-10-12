Sonntag, 12. Oktober 2025

Plus Walldorf

Künstler Gottfried Keims stellt zum letzten Mal aus

Seine Arbeiten sind im Rathaus der Astorstadt zu sehen. Der Erlös ist für den guten Zweck. Mit 90 schaut er dankbar auf sein Leben.

12.10.2025 UPDATE: 12.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 34 Sekunden
Von Regeln an der Leinwand hält Gottfried Keim nichts. Beim Malen lässt er im heimischen Atelier seiner Stimmung und zuweilen auch der Farbe freien Lauf. Foto: Hammer

Von Anja Hammer

Walldorf. Das Matterhorn war Gottfried Keims großer Traum. Einmal wollte der Walldorfer den berühmten Gipfel in den Walliser Alpen erklimmen. Doch daraus wurde nichts. Doch anstatt seinem unerfüllten Traum hinterherzutrauern, hat er ihn auf Leinwand gebannt: strahlend blau im feurigen Abendrot. "Das ist für mich der Abschluss", sagt der Künstler – und meint

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Anja Hammer
Redakteurin
zu unseren Autoren  
