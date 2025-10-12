Von Anja Hammer

Walldorf. Das Matterhorn war Gottfried Keims großer Traum. Einmal wollte der Walldorfer den berühmten Gipfel in den Walliser Alpen erklimmen. Doch daraus wurde nichts. Doch anstatt seinem unerfüllten Traum hinterherzutrauern, hat er ihn auf Leinwand gebannt: strahlend blau im feurigen Abendrot. "Das ist für mich der Abschluss", sagt der Künstler – und meint