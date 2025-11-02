Von Kerstin von Splényi

Walldorf. Insgesamt 50 Freiwillige hatten sich für einen Einsatz im Dannhecker Wald und am Reilinger Eck gemeldet. Es galt, Revierförster Achim Freund bei der Waldentwicklung in der Schwetzinger Hardt unter die Arme zu greifen. Eingeladen hatten der Fachdienst Umwelt der Stadt Walldorf und das Forstrevier.

"Wir haben hier einen Wald, der