Freiwillige pflanzten Bäume für den Walderhalt
Bäume pflanzen hilft Wald und Gemeinschaft: 50 Freiwillige kümmerten sich in der Schwetzinger Hardt und im Reilinger Eck um die Waldentwicklung.
Von Kerstin von Splényi
Walldorf. Insgesamt 50 Freiwillige hatten sich für einen Einsatz im Dannhecker Wald und am Reilinger Eck gemeldet. Es galt, Revierförster Achim Freund bei der Waldentwicklung in der Schwetzinger Hardt unter die Arme zu greifen. Eingeladen hatten der Fachdienst Umwelt der Stadt Walldorf und das Forstrevier.
"Wir haben hier einen Wald, der