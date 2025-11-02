Sonntag, 02. November 2025

zurück
Plus Walldorf

Freiwillige pflanzten Bäume für den Walderhalt

Bäume pflanzen hilft Wald und Gemeinschaft: 50 Freiwillige kümmerten sich in der Schwetzinger Hardt und im Reilinger Eck um die Waldentwicklung.

02.11.2025 UPDATE: 02.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 8 Sekunden
Innerhalb eines Hordengatters wurden in der Schwetzinger Hardt sechs verschiedene Eichenarten und die Hainbuche gepflanzt, um den Schutz des Waldes vor der Klimaerwärmung zu unterstützen. Foto: kvs

Von Kerstin von Splényi

Walldorf. Insgesamt 50 Freiwillige hatten sich für einen Einsatz im Dannhecker Wald und am Reilinger Eck gemeldet. Es galt, Revierförster Achim Freund bei der Waldentwicklung in der Schwetzinger Hardt unter die Arme zu greifen. Eingeladen hatten der Fachdienst Umwelt der Stadt Walldorf und das Forstrevier.

"Wir haben hier einen Wald, der

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.