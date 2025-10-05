Von Anja Hammer

Walldorf. Paula Glogowski und Jan-Luca Lentz haben vor Kurzem ihr Examen in evangelischer Theologie bestanden. Damit stammt die Hälfte der diesjährigen Absolventen des Magisterstudiengangs an der Heidelberger Universität aus der Astorstadt. Auf die Häufung angesprochen, lachen die beiden und winken ab. "Das ist Zufall", sagen sie. Zumal sie sich einst aus