Die Astorstadt als Theologenschmiede
Paula Glogowski und Jan-Luca Lentz haben ihr Examen im Magisterstudiengang Theologie abgelegt. Beide stammen aus der Astorstadt.
Von Anja Hammer
Walldorf. Paula Glogowski und Jan-Luca Lentz haben vor Kurzem ihr Examen in evangelischer Theologie bestanden. Damit stammt die Hälfte der diesjährigen Absolventen des Magisterstudiengangs an der Heidelberger Universität aus der Astorstadt. Auf die Häufung angesprochen, lachen die beiden und winken ab. "Das ist Zufall", sagen sie. Zumal sie sich einst aus
