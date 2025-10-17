Das geht ab bei drei Tagen Straßenkerwe
Die Veranstaltung lockt mit Musik, Marionettenspiel und Tanzchoreografien und ein einem vielfältigen Programm für Jung und Alt.
Walldorf. (RNZ) Ob beim herbstlichen Stadtbummel am verkaufsoffenen Sonntag, an verschiedenen Fahrgeschäften und Schießbuden, oder einfach beim geselligen Zusammensitzen bei Live-Musik und einem vielfältigen Angebot an Speisen: Die Walldorfer Straßenkerwe bietet von Samstag, 18., bis Sonntag, 19., Oktober ein Programm, bei dem für jeden etwas dabei sein soll.
Gefeiert wird die Kerwe am