Walldorf. (RNZ) Ob beim herbstlichen Stadtbummel am verkaufsoffenen Sonntag, an verschiedenen Fahrgeschäften und Schießbuden, oder einfach beim geselligen Zusammensitzen bei Live-Musik und einem vielfältigen Angebot an Speisen: Die Walldorfer Straßenkerwe bietet von Samstag, 18., bis Sonntag, 19., Oktober ein Programm, bei dem für jeden etwas dabei sein soll.

Gefeiert wird die Kerwe am