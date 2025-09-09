Dienstag, 09. September 2025

Plus "Stadtspitze war gar nicht geladen"

Weinheimer Verwaltung reagiert auf Bouler-Kritik

Sportlich perfekt, politisch etwas enttäuschend: "Les Amis de Cavaillon" und "Zwei Burgen Bouler" ließe die Kugeln rollen.

09.09.2025 UPDATE: 09.09.2025 19:55 Uhr 4 Minuten, 58 Sekunden
Die „Zwei Burgen Bouler“ um ihren Vorsitzenden Ernst Moy (5.v.r.) haben lange für ein gutes Spielgelände gekämpft. Am Wochenende stellten sie es für ein lokales Turnier zur Verfügung. Foto: keke

Weinheim. (web) Verärgerte Worte aus dem Rathaus: Die Verwaltung hat die Kritik am Fehlen von Stadtrepräsentanten bei einem Boule-Turnier des Vereins zur Förderung der Partnerschaft zwischen Weinheim und Cavaillon zurückgewiesen. Die Veranstaltung auf dem Gelände der "Zwei-Burgen-Bouler" war angesichts einer Vielzahl von teilnehmenden Teams mit zum Teil bekannten Gesichtern

