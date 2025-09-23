Dienstag, 23. September 2025

Wieslocher radelten 3,5 Mal um die Erde

Das diesjährige Stadtradeln war ein "riesiger Erfolg". Das Team "Heidelberger Druckmaschinen" hatte die Nase vorn.

23.09.2025 UPDATE: 23.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 40 Sekunden
Oberbürgermeister Dirk Elkemann (3.v.l.) und die Rad- und Fußverkehrsbeauftragte Franziska Ornau ehrten die Sieger der Aktion „Stadradeln“. Foto: Pfeifer

Von Anja Hammer

Wiesloch. 545 Wieslocher haben in drei Wochen fast 140.000 Kilometer zurückgelegt – und zwar mit dem Fahrrad. Das sind dreieinhalb Erdumrundungen. So lautet die beeindruckende Bilanz des diesjährigen "Stadtradelns". Oberbürgermeister Dirk Elkemann ehrte nun die Sieger.

Seit 2018 nimmt die Weinstadt an der bundesweiten Aktion teil, bei der Kommunen

