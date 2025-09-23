Von Anja Hammer

Wiesloch. 545 Wieslocher haben in drei Wochen fast 140.000 Kilometer zurückgelegt – und zwar mit dem Fahrrad. Das sind dreieinhalb Erdumrundungen. So lautet die beeindruckende Bilanz des diesjährigen "Stadtradelns". Oberbürgermeister Dirk Elkemann ehrte nun die Sieger.

Seit 2018 nimmt die Weinstadt an der bundesweiten Aktion teil, bei der Kommunen