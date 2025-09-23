Wieslocher radelten 3,5 Mal um die Erde
Das diesjährige Stadtradeln war ein "riesiger Erfolg". Das Team "Heidelberger Druckmaschinen" hatte die Nase vorn.
Von Anja Hammer
Wiesloch. 545 Wieslocher haben in drei Wochen fast 140.000 Kilometer zurückgelegt – und zwar mit dem Fahrrad. Das sind dreieinhalb Erdumrundungen. So lautet die beeindruckende Bilanz des diesjährigen "Stadtradelns". Oberbürgermeister Dirk Elkemann ehrte nun die Sieger.
Seit 2018 nimmt die Weinstadt an der bundesweiten Aktion teil, bei der Kommunen
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+