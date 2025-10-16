Donnerstag, 16. Oktober 2025

zurück
Plus St. Leon-Rot

Fahrradfahrer bekommen nicht mehr Platz

Der Ausschuss für Technik und Umwelt entscheidet sich gegen eine Demontage des Geländers an der Kehrgraben-Brücke in St. Leon-Rot.

16.10.2025 UPDATE: 16.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 47 Sekunden
Neubau? Demontage der Schutzplanke? Diese Varianten waren im Gespräch, um das Nadelöhr für Fußgänger und Radfahrer über den Kehrgraben beim St. Leon-Roter Bauhof zu entschärfen. Nun entschieden die Räte, dass alles so bleibt, wie es ist. Foto: Teufert

Von Timo Teufert

St. Leon-Rot. Die Brücke zwischen Harres und Bauhof, die über den Kehrgraben führt, bleibt unverändert: Das dortige Geländer, das den Fuß- und Radweg von der Fahrbahn der Straße "An der Autobahn" trennt, wird nicht entfernt, obwohl dies rechtlich möglich wäre. Das hat der Ausschuss für Umwelt und Technik beschlossen und bei Stimmgleichheit den Antrag

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.