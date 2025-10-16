Von Timo Teufert

St. Leon-Rot. Die Brücke zwischen Harres und Bauhof, die über den Kehrgraben führt, bleibt unverändert: Das dortige Geländer, das den Fuß- und Radweg von der Fahrbahn der Straße "An der Autobahn" trennt, wird nicht entfernt, obwohl dies rechtlich möglich wäre. Das hat der Ausschuss für Umwelt und Technik beschlossen und bei Stimmgleichheit den Antrag