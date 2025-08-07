Rot. (seb) Die Qualmwolke war schon von Weitem zu sehen: Am Dienstag, kurz nach 16 Uhr, wurde die St. Leon-Roter Feuerwehr wegen eines Brands im Roter Gewerbepark zu Hilfe gerufen.

Glücklicherweise brannte nur Müll: Im Hof einer Recyclingfirma in der Lanzstraße war das Feuer ausgebrochen, wie die RNZ auf Nachfrage erfuhr, und dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehrleute konnten