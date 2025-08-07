Donnerstag, 07. August 2025

zurück
Plus St. Leon-Rot

Brennender Abfall im Gewerbepark war schnell gelöscht

07.08.2025 UPDATE: 07.08.2025 18:12 Uhr 42 Sekunden
Die Rauchwolke sah schlimm aus, es war aber nur Müll, der im Gewerbepark Rot brannte. F: tt

Rot. (seb) Die Qualmwolke war schon von Weitem zu sehen: Am Dienstag, kurz nach 16 Uhr, wurde die St. Leon-Roter Feuerwehr wegen eines Brands im Roter Gewerbepark zu Hilfe gerufen.

Glücklicherweise brannte nur Müll: Im Hof einer Recyclingfirma in der Lanzstraße war das Feuer ausgebrochen, wie die RNZ auf Nachfrage erfuhr, und dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehrleute konnten

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Sebastian Lerche
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.