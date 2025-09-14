Sonntag, 14. September 2025

Plus Spezialität indische Linsensuppe

Andrea Gernold ist die "Suppenfee" der Schriesheimer Hütte

Das Rezept wird sie wohl nie verraten. Sie ist bei den Naturfreunden "hängen geblieben".

14.09.2025 UPDATE: 14.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 39 Sekunden
Andrea Gernold in ihrem Element – nämlich beim Suppenkochen in der Schriesheimer Hütte. Foto: fer

Schriesheim. (fer) "Die Suppen sind die Himmelsgaben, die alles Gute in sich haben." Ein Wahlspruch, dem sich auch Andrea Gernold verschrieben hat. Seit rund zehn Jahren engagiert sie sich in der Schriesheimer Hütte der Naturfreunde – diese hat am Wochenende wieder geöffnet – als Suppenköchin.

Gernolds Spezialität ist die indische Linsensuppe, deren verströmende "Duftstoffe" wie Ingwer

