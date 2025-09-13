In Schubladen fand Matthias Kutsch noch einige Probleme
Nach seinem ersten Vierteljahr im Amt ist der Rathauschef stolz, sein 100-Tage-Programm abgehakt zu haben.
Bürgermeister von Eppelheim
Von Felix Hüll
Eppelheim. 100 Tage ist es her, dass Bürgermeister Matthias Kutsch sein Amt angetreten hat. Vorausgegangen waren zwei Monate der Ungewissheit: Wegen noch laufender Einspruchsfristen gegen die Wahl vom 6. April war eine Aufnahme der Amtsgeschäfte erst am Freitag, 6. Juni, möglich.
Ein Vierteljahr später äußert sich Matthias Kutsch im Interview zu
