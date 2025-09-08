Bei diesen Partys wird Geld gespart
In Sandhausen gibt’s bei innovativen "Solarpartys" der Klimawerkstatt Infos und praktische Tipps zur Nutzung von Solarenergie
Sandhausen. (heb) Es sind ganz besondere Partys, die derzeit in Sandhausen gefeiert werden. Mit einem innovativen Konzept wird Wissen über Photovoltaik von Praktikern vermittelt. "Dein Dach kann das auch! Solarinfos von und für Nachbar:innen" lautete der Titel der jüngsten Präsentation, die ebenso wie das Konzept der Solarpartys vom Solarförderverein stammt. Ähnlich einer Tupperparty geht die
