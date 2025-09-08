Zwei schöne Festtage beim Straßenfest gab es selten
Schriesheim hatte wettermäßig beim Straßenfest Glück. Doch die Eröffnung im Weindorf hatte nicht den Charme des Stadtbrunnens.
Von Micha Hörnle
Schriesheim. Das war dieses Mal ein Straßenfest nach Maß: Das Wetter spielte durchgängig mit, sodass Bürgermeister Christoph Oeldorf am Sonntag zur RNZ sagte: "Dass wir zwei schöne Tage hintereinander hatten, das gab es lange nicht mehr." Und auch ansonsten hätten alle "freundlich und friedlich gefeiert", von Zwischenfällen sei ihm nichts bekannt. Gerade
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+