Montag, 08. September 2025

Plus Schriesheim

Zwei schöne Festtage beim Straßenfest gab es selten

Schriesheim hatte wettermäßig beim Straßenfest Glück. Doch die Eröffnung im Weindorf hatte nicht den Charme des Stadtbrunnens.

08.09.2025 UPDATE: 08.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 12 Sekunden
Verkehrsvereinsvorsitzender Joachim Müller und Bürgermeister Christoph Oeldorf eröffneten am Samstagmittag mit den Weinhoheiten Kim Röger, Maren Gadzalli und Anne Havemann (v.l.) das Straßenfest. Foto: Kreutzer

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Das war dieses Mal ein Straßenfest nach Maß: Das Wetter spielte durchgängig mit, sodass Bürgermeister Christoph Oeldorf am Sonntag zur RNZ sagte: "Dass wir zwei schöne Tage hintereinander hatten, das gab es lange nicht mehr." Und auch ansonsten hätten alle "freundlich und friedlich gefeiert", von Zwischenfällen sei ihm nichts bekannt. Gerade

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
