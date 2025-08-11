Schönau/Neckarsteinach. (luw) Ein spektakulärer Unfall auf der Greinerstraße zwischen Schönau und dem Neckarsteinacher Ortsteil Grein hat am Montagnachmittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Der Fahrer eines Citroën hatte die Kontrolle über das Auto verloren, das sich in der Folge überschlug.

Details zum Hergang und zu den beteiligten Insassen konnte die Polizei am Montag nicht nennen. Der Feuerwehr waren zwei Personen bekannt, die jedoch unverletzt geblieben seien. Laut Polizei gab es drei Insassen, die leicht verletzt seien. Die Straße war über eine Stunde lang voll gesperrt.

Der stellvertretende Feuerwehrkommandant Dirk Happes erklärte auf RNZ-Anfrage, dass das Auto gegen 14.30 Uhr in Richtung Grein fuhr und dann "wahrscheinlich wegen erhöhter Geschwindigkeit" nach rechts von der Fahrbahn abkam, auf einen Hang geriet, sich überschlug und zurück auf die Straße schlitterte, wo es auf der Seite liegen blieb. Erste Berichte von Augenzeugen, wonach das Auto drohte einen Hang hinabzurutschen, bestätigten sich nicht.

Dies sei mit dem Alarm auch der Feuerwehr mitgeteilt worden, sagte Kommandant Happes. "Der Rettungsdienst hatte wohl Bedenken, dass das Auto weiter abrutschen könnte", sagte er. Doch letztlich sei die Lage hier relativ entspannt gewesen, zumal die Fahrzeuginsassen schon betreut wurden.

Die Feuerwehr setzte die Seilwinde ihres Rüstwagens ein, um das Fahrzeug wieder auf die Reifen zu stellen. Damit war für sie der Einsatz nach rund einer Stunde beendet; neun Einsatzkräfte waren mit zwei Fahrzeugen vor Ort.

Noch länger gesperrt war die Straße, weil das Auto abgeschleppt werden musste. Dies geschah nach dem Einrücken der Wehr.

Update: Montag, 11. August 2025, 19.10 Uhr